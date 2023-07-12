Запасы нефти в США остаются на минимуме с 1983 года
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 7 июля снизился на 0,1% или 400 тысяч баррелей до 346,8 миллионов баррелей. Об этом сообщает «Прайм»
со ссылкой на еженедельный обзор управления энергетической информации Минэнерго страны.
В агентстве отметили, что данный показатель является минимальным с 19 августа 1983 года. Тогда запасы нефти в США составляли 345,7 миллиона баррелей. Кроме того на минимальных отметках стратегический резерв нефти в Соединенных Штатах остается уже пятую неделю подряд.
Напомним, что снижение запасов в США началось в сентябре 2021 года и непрерывно продолжалось до начала 2023 года. С января по март показатель не менялся, а затем снова продолжил опускаться.
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