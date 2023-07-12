В России впервые с мая 2022 года выросли цены на гречку

Стоимость гречневой крупы в России выросла впервые с середины мая 2022 года, в среднем по стране с 4 по 10 июля она подорожала на 0,29%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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Неделей раньше стоимость гречки падала на 0,02%. В годовом выражении она подешевела на 17,89%. Прошлый рост цены на гречневую крупу фиксировали на неделе с 14 по 20 мая в 2022 году, тогда он составил 0,34%.