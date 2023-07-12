В России впервые с мая 2022 года выросли цены на гречку
Стоимость гречневой крупы в России выросла впервые с середины мая 2022 года, в среднем по стране с 4 по 10 июля она подорожала на 0,29%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Неделей раньше стоимость гречки падала на 0,02%. В годовом выражении она подешевела на 17,89%. Прошлый рост цены на гречневую крупу фиксировали на неделе с 14 по 20 мая в 2022 году, тогда он составил 0,34%.
Также с 4 по 10 июля подорожали рис и пшенная крупа на 0,41% и 0,28% соответственно, мясо кур — на 0,49%, свинина — на 0,37% и сахар — на 0,84%. Падение цен в указанный период зафиксировали у черного чая — на 0,8%, подсолнечного масла — на 0,4%, сосисок и сметаны — на 0,2% и сыры — на 0,1%.
Рамблер: главные новости