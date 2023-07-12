ФАС не признает биржевые цены на топливо монопольно высокими
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не может признать текущие цены на нефтепродукты на бирже монопольно высокими, но нефтяникам необходимо выполнять условия равномерности и регулярности поставок топлива на биржу. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.
"Служба отмечает, что согласно закону "О защите конкуренции", сложившаяся на бирже цена не может быть признана монопольно высокой, - отметили в ФАС. - Однако для этого необходимо выполнять ряд условий в части равномерности и регулярности продаж и поставок топлива на биржу".
В антимонопольной службе добавили, что уже разработаны документы об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже на 1%.
ФАС сообщила, что анализирует доводы нефтяных компаний о ремонтах нефтеперерабатывающих заводов с фактической реализацией топлива на бирже. Служба прорабатывает вопрос увязки условий графиков ремонтов заводов с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами.
Там отметили, что сейчас нефтяные компании приводят доводы о ремонтах нефтеперерабатывающих заводов.
"ФАС России анализирует указанные доводы с фактической реализацией топлива на бирже. Служба считает, что в случае ремонтов компании должны создавать запас и обеспечивать обязательную регулярность и равномерность нефтепродуктов на организованных торгах", - подчеркнули в ФАС.
Кроме того, ФАС проработает вопрос увязки экономических и технологических условий формирования графиков ремонтов НПЗ для обеспечения надлежащего объема нефтепродуктов на внутреннем рынке, в том числе на бирже.
"Это позволит заранее планировать деятельность участников рынка, особенно в период повышенного спроса", - пояснили в службе.
Ранее ФАС на фоне роста биржевых цен на нефтепродукты приняла меры, в том числе предложила повысить нормативы продаж бензина и дизеля на бирже, а также начала изучать действия нефтяных компаний на соответствие антимонопольным требованиям. Также на заседании биржевого комитета ФАС обсуждалась возможность ужесточения критериев экспорта топлива.
Начиная с середины мая 2023 года, оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) демонстрируют рост до рекордных значений. С начала года стоимость бензина на бирже увеличилась более чем на 50%, при этом объем его реализации в первом полугодии, по данным СПбМТСБ, снизился на 11,2%.