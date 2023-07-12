Цены на газ в Европе упали почти на 7%

Стоимость августовских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе упала почти на 7% до 309 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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На открытии торгов газ в Европе стоил 338,1 доллара за тысячу кубометров. Это стало ценовым максимум 12 июля. В течение дня стоимость топлива падала до 302,2 долларов. По итогам торгов газ в Европе стоил 308,9 долларов. Во вторник, 11 июля, он торговался по 330,5 долларов за тысячу кубометров.