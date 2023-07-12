В ГД внесли законопроект об экспорте СПГ без привязки к месторождениям

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить экспортировать сжиженный природный газ без привязки к лицензиям на конкретные месторождения. Соответствующий документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Предлагается обеспечить возможность экспорта СПГ с СПГ-проектов без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого природного газа для производства СПГ, а также предоставления возможности экспорта СПГ юридическим лицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на это», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Доступ к экспорту СПГ в документе предлагается предоставить компаниям реализующим соответствующие проекты мощностью свыше 20 тонн в час при условии, что 50% доли в них принадлежит лицам с правом прямо или косвенно распоряжаться более чем половиной доли в организациях, у которых есть право на экспорт сжиженного природного газа.