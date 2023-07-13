Курс евро поднялся выше 101 рубля

В начале торгов курс рубля начал слабеть по отношению к основным валютам. Так, курс доллара в моменте превысил 91 рубль, а евро оказался выше 101 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На максимуме доллар доходил до 91,315 рубля, евро — до 101,593 рубля, а юань — до 12,738 рубля. Российская валюта приближается к 15 месячным минимумам, которые были достигнуты 6 июля.

К 10.29 мск рост курса доллара замедлился и он торгуется на уровне 90,72 рубля. Евро же находится на отметке в 101,21 рубля.

Курс рубля снижается на протяжении семи месяцев и практически непрерывно – уже месяц. По оценкам Центробанка, российская валюта в июне ослабела к доллару на 10,4% против 1% в мае, в июле тенденция продолжилась. В прошлый четверг доллар торговался на уровне 93,5 руб., евро – 102 руб.