Назван главный фактор для укрепления курса рубля

Резкое повышение ключевой ставки более чем на 50 базисных пунктов по итогам ближайшего заседания совета директоров российского Центробанка (ЦБ) окажет фундаментальную поддержку курсу рубля и приведет к его укреплению к ведущим мировым валютам, включая доллар и евро. Слова инвестиционного стратега компании «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина приводят «Известия».

Другими важными факторами станут рост биржевых цен на нефть к уровню 80 долларов за баррель североморской марки Brent и выше, а также подготовка российских экспорто ориентированных компаний к новому налоговому периоду. По мнению эксперта, все вышеперечисленные обстоятельства могут привести к устойчивому закреплению курса доллара ниже 90 рублей и откату курса евро к уровню 98 рублей.

В ходе утренней торговой сессии на Московской бирже (Мосбирже) курс евро в моменте превысил отметку 101 рубль. На пике стоимость европейской валюты доходила до 101,593 рубля, однако в дальнейшем котировки опустились ниже 101 рубля и по состоянию на 14:58 по московскому времени оказались на уровне 100,56 рубля. Курс доллара к этому времени закрепился на отметке 90,04 рубля.