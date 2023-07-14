В Минэнерго заявили об отсутствии дефицита на российском рынке горючего

Биржевая цена бензина АИ-92 в России впервые превысила 60,85 тыс. рублей за 1 т, а стоимость АИ-95 достигла рекордных 66,97 тыс. рублей. С начала года котировки выросли более чем в полтора раза. Эксперты связывают это с сезонными факторами, а также с увеличением поставок горючего за рубеж. Впрочем, согласно оценке Минэнерго РФ, в стране сейчас нет дефицита топлива, а внутренний спрос полностью обеспечен предложением. По словам вице-премьера Александра Новака, власти держат руку на пульсе и будут принимать все необходимые меры, чтобы обстановка была стабильной, в том числе на биржевых рынках. При этом, как подчеркнул зампред кабмина, ситуация с ценами на АЗС остаётся «ровной» и бензин на заправках дорожает в пределах инфляции.

В пятницу, 14 июля, оптовые цены на бензин в России обновили исторический максимум. Во время торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость топлива АИ-92 впервые превысила отметку 60,85 тыс. рублей за 1 т, а котировки АИ-95 поднялись до рекордных 66,97 тыс. рублей за 1 т.

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Всего за последние полтора месяца бензин АИ-95 на торговой площадке подорожал на 9,6%, а горючее АИ-92 — на 13,2%. С начала текущего года показатели выросли более чем на 55 и 64% соответственно.

Как объяснил RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, бензин в опте начал стремительно дорожать после резкого удешевления в прошлом году. В тот момент на фоне санкций Запада у российских нефтяников возникли трудности с экспортом и компании продавали внутри страны больше горючего, чем обычно.

Из-за переизбытка топлива в 2022 году биржевая цена АИ-92 упала примерно на четверть, а в январе 2023-го ненадолго опускалась до 32,86 тыс. рублей за 1 т — самого низкого уровня за всё время наблюдений. Впрочем, после этого на рынке наметилась обратная тенденция.

«В настоящий момент предприятия нарастили отгрузки нефтепродуктов за рубеж, поскольку за прошедший год каналы сбыта удалось наладить, а мировой спрос на энергоресурсы растёт. В результате на биржу в России теперь поступает меньше товара, что и отражается на ценах», — пояснил Юшков.

Дополнительную поддержку ценам сегодня оказывают и сезонные факторы, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. По его словам, весной — летом российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) традиционно останавливаются на плановый ремонт, в то время как потребление горючего в стране увеличивается, поскольку россияне начинают чаще пользоваться транспортом.

«Кроме того, оптовые цены растут в преддверии снижения демпферных субсидий для НПЗ. Это сказывается на АЗС, которые зависят от крупных компаний — добытчиков и экспортёров нефти», — добавил Миронюк.

Горючий торг

Напомним, ещё в 2019 году в России заработал так называемый демпфирующий механизм. В рамках инициативы государство возмещает нефтяным компаниям недополученные доходы при поставке топлива на внутренний рынок.

Если цены на горючее в России ниже экспортных, производители получают компенсацию из федерального бюджета. При более высокой стоимости сырья внутри страны бизнес, напротив, отчисляет в казну часть своей прибыли. Такой принцип позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

Как следует из материалов Минфина, в 2022 году выплаты компаниям из бюджета за продажу топлива внутри страны выросли более чем в три раза и составили 2,17 трлн рублей. При этом с января по июнь 2023-го государство возместило бизнесу почти 543 млрд рублей.

Между тем в последнее время выплаты в рамках демпфера во многом стали для нефтяников дополнительным источником дохода, и власти решили изменить параметры механизма. Об этом ещё в апреле сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Маржа нефтепереработчиков сегодня — это 8 тыс. рублей на 1 т. Раньше была меньше 2 тыс. рублей. Если посмотреть, откуда берётся эта маржа, — за счёт демпфера. По сути, мы эту маржу нефтепереработчиков из бюджета платим. Минфин же не может мимо этого пройти. Надо подкорректировать», — объяснял Силуанов.

Власти предлагают «уполовинить маржу» компаний. Для этого планируется на год сократить размер выплат по демпферу, что позволит бюджету экономить порядка 30 млрд рублей в месяц.

12 июля правительство внесло соответствующие поправки на рассмотрение в Государственную думу. В случае одобрения парламентом изменения могут вступить в силу с 1 сентября.

«Сейчас между нефтяниками и правительством идёт своего рода торг. С осени выплаты компаниям в рамках демпфера сократятся, так как власти стараются экономить деньги, чтобы не было слишком большого дефицита бюджета. Бизнес же, напротив, давит на руководство страны и показывает, что на внутреннем рынке в опте есть дефицит топлива, из-за чего и растёт цена на бирже», — отметил Игорь Юшков.

Без рисков для потребителей

Впрочем, согласно оценке Минэнерго РФ, реальной нехватки горючего в России сегодня не наблюдается. Как отмечают в ведомстве, нынешних объёмов хватает для удовлетворения всех внутренних нужд страны.

«Дефицита на рынке бензина нет, производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ. Ситуация на российском топливном рынке находится под контролем, спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен предложением», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Правительство и Федеральная антимонопольная служба отслеживают обстановку на рынке, а также проводят совещания с участниками энергетической отрасли. При этом уже в ближайшее время власти планируют обязать бизнес продавать больше топлива внутри страны. Если сейчас компании должны реализовывать через биржу 12% от общего объёма произведённого бензина, то уже с 1 сентября норматив может быть повышен до 13%.

Наряду с этим прорабатывается вопрос о возможном введении ограничений на экспорт нефтепродуктов. Как заявил накануне вице-премьер Александр Новак, власти «держат руку на пульсе» и примут все необходимые решения, чтобы ситуация оставалась стабильной в том числе на биржевых рынках.

«Для нас конечным результатом является, чтобы для потребителей на заправках цены не росли выше инфляции. Сейчас мы строго следим, и эта ситуация ровная», — подчеркнул зампред кабмина.

На фоне ажиотажного роста биржевых цен с начала лета бензин АИ-92 в рознице подорожал всего на 2,1%, а топливо АИ-95 — на 2,2%. А с января по середину июля текущего года средние по стране цены выросли на 3 и 3,4% — до 48,64 и 53,09 рубля за литр соответственно.

Как полагает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, по итогам 2023-го темпы роста цен на горючее в России вряд ли окажутся существенно выше общего уровня инфляции. Согласно прогнозу Центрального банка, этот показатель должен будет составить 4,5—6,5%.