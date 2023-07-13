Впервые с апреля 2022 года индекс доллара опустился ниже 100 пунктов

Уточняется, что это произошло впервые с 21 апреля 2022 года. На 13:47 по мск индекс доллара снижался до 99,99 пункта (-0,16%). При этом уже к 17:30 по мск снижение индекса ускорилось до 99,74 пункта (-0,46%). Одновременно с этим на Московской бирже курс доллара снизился до 90,02 рубля (-0,94%), а курс евро до 100,71 рубля (-0,18%).