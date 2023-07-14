В Минфине предложили снизить дисконт нефти Urals при налогообложении

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что в Госдуме одобрили предложенные правительством поправки, по которым предлагается уменьшение дисконта нефти российской марки Urals к бенчмарку Brent с $25 до $20 за баррель с 1 сентября текущего года. Его слова передает ТАСС.

«Предлагается уменьшить дисконт к цене сорта Urals, используемый для целей расчета НДПИ и НДД, до $20», — указал замминистра на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

До этого агентство Bloomberg, ссылаясь на данные ценового агентства Argus, сообщало, что стоимость российского экспортного сорта нефти Urals в порту Новороссийска составила $59,98 за баррель, что практически равняется установленного западными странами ценовому потолку в $60 за баррель. Отмечается, что такие уровни еще не считаются нарушением и позволяют использовать услуги западных компаний для перевозки нефти.