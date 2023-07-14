Строительным смесям предрекли резкое подорожание

С января по июнь 2023 года сухие строительные смеси подорожали на 11,5 процента. К декабрю цены на этот вид материалов могут дополнительно вырасти на 10 процентов, предрекли аналитики агентства INFOline, пишет «Российская газета».

По словам экспертов, на сухие строительные смеси приходится самая большая доля в стоимости ремонта (26-31 процент в зависимости от площади жилья). Поэтому с подорожанием этих товаров специалисты связывают увеличение общей стоимости ремонта жилья — она выросла на 10,6 процента за полгода, в среднем до 8702 рубля за один квадратный метр.

Среди заметно подорожавших весной стройматериалов в INFOline назвали лакокрасочные материалы (плюс 49,2 процента), сухие строительные смеси (плюс 21,8 процента), сантехнику (плюс 11,5 процента), напольные покрытия (плюс 4,3 процента). Незначительно подорожали двери (плюс 0,8 процента), а на обои и электрические изделия цены, наоборот, снизились — на 18 и 2,2 процента соответственно.