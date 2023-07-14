Цена бензина Аи-92 на бирже РФ бьет рекордные значения седьмой день подряд

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цена бензина марки «Регуляр-92» на бирже в европейской части России выросла за неделю почти на 3%. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что цена Аи-92 увеличилась за неделю до 60 574 тысяч рублей за одну тонну (+2,8%). Эта цена является историческим максимумом. При этом каждый день с 6 июля цена этого вида топлива обновляет рекорды.

Кроме того, бензин Аи-95 также подорожал за эту неделю на 1%. На данный момент его цена за одну тонну составляет 66 686 тысяч рублей. Цена летнего дизельного топлива также выросла до 52 929 тысяч рублей за тонну (+2%), а цена топочного мазута увеличилась до 21 611 тысяч рублей за тонну (+18,4%).