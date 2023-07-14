Азиатская страна заинтересовалась в возобновлении российского импорта пшеницы

Россельхознадзор сообщает, что Вьетнам выразил заинтересованность в возобновлении импорта российской пшеницы. Об этом пишет РИА «Новости».

Кроме того, Вьетнам также рассматривает возможность ввоза российских люцерны и черешни. Как сообщает Россельхознадзор, ведомство провело переговоры с вьетнамской стороной, на которых обсуждались проблемы российских поставок.

«В ходе переговоров стороны выразили взаимную заинтересованность в возобновлении поставок российской пшеницы. <...> Вьетнамская сторона сообщила о заинтересованности импортеров в закупках люцерны и черешни свежей из России», – сказано в сообщении ведомства.

Напомним, что за последние годы поставки пшеницы из России во Вьетнам столкнулись с высокими фитосанитарными требованиями с вьетнамской стороны, что существенно затруднило импорт. Главной причиной снижения поставок стало требование к отсутствию в поставляемом зерне бодяка полевого – сорняка, который растёт на территории России, но считается карантинным организмом во Вьетнаме.

Как уточнили в Россельхознадзоре, во время переговоров российская сторона предложила вариант поставок зерна с единичными экземплярами сорняка, а также поиск вьетнамских перерабатывающих предприятий, которые могут избавить зерно от бодяка.

«Вьетнамская сторона выразила готовность рассмотреть указанные предложения. Кроме того, вьетнамская сторона предложила вариант поставок российской пшеницы, при котором очистка от бодяка полевого возможна после прибытия судна в порты Вьетнама. Однако данная процедура также приведет к дополнительным издержкам российских экспортеров», – добавили в Россельхознадзоре.