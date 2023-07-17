Турция выразила надежду на продление зерновой сделки

Зерновая сделка просуществовала в общей сложности ровно год всего без пяти дней. В понедельник заканчивается срок действия этой инициативы, и вопрос о ее дальнейшей судьбе стоит остро как никогда.

Договоренности об экспорте продовольствия из Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней, а затем продлевались трижды. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Другая часть касается доступа на мировые рынки российской сельхозпродукции и удобрений, ее положения остаются не выполненными по сей день. 18 мая Россия последний раз объявила о продлении сделки сроком на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для однозначной оценки того, как реализуются ее условия.

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Москва регулярно обращала внимание именно на пакетный характер договоренностей и на пять системных задач, необходимых для нормализации российского экспорта:

переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, поставки запчастей для сельхозтехники, реанимирование аммиакопровода Тольятти - Одесса, решение проблем с транспортной логистикой и страхованием, разблокирование банковских активов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи констатировал, что российская часть "вообще не выполнялась" ни по одному пункту все месяцы действия зерновой сделки, в то время как вывоз украинского продовольствия был обеспечен. Причем зерно из Украины попадало не в беднейшие страны, а преимущественно на Запад. "Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действие этой черноморской инициативы, потому что она в части украинского зерна давно стала коммерческой", - заявлял российский министр.

Серьезно осложнил ситуацию и подрыв украинской стороной аммиакопровода Тольятти - Одесса, что пресекло разговоры о возобновлении его работы. В МИД РФ указывали, что руководство ООН хранит молчание по этому неудобному сюжету, а Запад не собирается делать послаблений в рамках антироссийских санкций. Поэтому, как отмечали в российском министерстве, оснований для продления сделки после 17 июля нет. На Смоленской площади две недели назад сообщили, что Россия прилагает все необходимые усилия, чтобы участвующие в зерновой сделке суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия.

Решающее слово Кремля

13 июля президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва может приостановить свое участие в зерновой сделке - до тех пор, пока перед ней не будут выполнены все обязательства по этому механизму. "Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены - ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова", - указал он.

При этом глава российского государства заверял, что Москва готова продлить соглашение при условии выполнения данных ей обещаний. "Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания", - подчеркивал Путин. Он уточнял, что РФ готова ждать "столько, сколько потребуется" для исполнения обязательств перед ней, поскольку Москву больше не устраивает вариант "сначала продление, а потом выполнение обещаний".

13 июля Путин также говорил, что Россия еще подумает, как поступить с вопросом продления зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что до конца срока действия договоренностей Москва дополнительно проработает свои дальнейшие шаги.

15 июля во время телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой российский лидер вновь указывал на сохранение препятствий для российского экспорта, которые должны были быть сняты в рамках зерновой сделки. По его словам, главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на Африканском континенте, так и не реализована.

К исходу дня 16 июля по московскому времени каких-либо новых сообщений на этот счет от Кремля не было.

Инициативы Турции

В Турции ранее неоднократно утверждали, что взгляды Анкары относительно выполнения условий зерновой сделки полностью совпадают с взглядами Москвы. Более того, турецкие власти выступали с рядом идей касательно того, как можно было бы начать поставки российской сельхозпродукции.

Эрдоган также отмечал, что нуждающиеся государства, в первую очередь в Африке, не получают те объемы продовольствия, которые должны предназначаться им. В ноябре прошлого года турецкий лидер выражал желание получать из РФ зерно и перерабатывать его в муку, чтобы затем отправлять в бедные африканские страны. Однако на данный момент данная инициатива не получила какого-либо развития.

Турция предпринимает активные усилия, чтобы сохранить зерновую сделку. В свою очередь Киев выступает за то, чтобы она была не только продлена на более длительный период, но и расширена. Так, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в Стамбуле призвал к пролонгации инициативы при этом без учета позиции РФ.

Данные СКЦ в Стамбуле

Незадолго до истечения срока действия зерновой сделки базирующийся в Стамбуле Совместный координационный центр (СКЦ), в котором работают представители РФ, Украины, Турции и ООН, подтвердил заявления Москвы о том, что черноморская инициатива не обеспечивает нуждающиеся страны необходимыми объемами продовольствия.

Согласно данным СКЦ, страны с низким доходом в рамках зерновой сделки получили только 10% кукурузы и 40% пшеницы, большая часть продуктов направляется в развитые страны. В центре также добавили, что по сравнению с периодом 2017-2021 гг. пропорции зерна и кукурузы, поставляемые с Украины в беднейшие страны, не изменились, однако процент продуктов, поставляемых в страны с доходом выше среднего, вырос.