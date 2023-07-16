Турция выразила надежду на продление зерновой сделки

"Хочу сказать, что усилия президента [Реджепа] Тайипа Эрдогана [по достижению стамбульских договоренностей] ценят все. Они оказали воздействие не только на две страны, но и на весь мир. Если бы этого не удалось сделать, цены на продовольствие в мире сегодня были бы совсем иными. Наш президент проделал не только значительную экономическую работу, но и выполнил серьезную гуманитарную миссию, выступив с инициативой и убедив обе стороны [заключить соглашение]", - отметил Йылмаз.