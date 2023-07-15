В Италии задумались над механизмом оплаты в рублях

Итало-российская торговая палата (ИРТП) выразила желание создать систему, которая позволит российским компаниям покупать итальянские товары, разрешенные для ввоза в страну. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ИРТП Фердинандо Пелаццо, уточнив, что система будет предполагать оплату в рублях.

Пелаццо сообщил, что сейчас в рамках товарообмена между Россией и Италией есть сложности, в том числе по не попадающим под санкции категориям продукции.

«Мы хотим создать систему, которая позволит российскому покупателю платить в рублях нам, а мы с нашего счета в третьей стране потом могли бы переводить эти деньги в Италию», – отметил Пелаццо.

По его оценке, на создание такого механизма уйдет несколько месяцев, так как нужно провести переговоры банками, найти третью страну и установить отношения с ее финансовым регулятором.