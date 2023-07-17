Гонконгская биржа отменила торги 17 июля из-за тайфуна «Талим»

Гонконгская фондовая биржа приняла решение полностью отменить торги в понедельник из-за тайфуна "Талим". Об этом говорится в заявлении торговой площадки.

"Поскольку предупреждение о тайфуне Т8 по-прежнему остается в силе, торгов ценными бумагами и деривативами в Гонконге сегодня не будет", - сказано в документе.

Ранее площадка сообщала о том, что будет отменена только утренняя сессия.

Власти Гонконга в понедельник повысили уровень штормового предупреждения из-за приближения тайфуна "Талим" до отметки Т8, который вводится при сильном ветре и волнах. По данным метеорологического бюро, тайфун находится на расстоянии 260 км от города. В отдельных районах скорость порывов ветра достигает 36,9 м/с. Массовые мероприятия в городе отменены.