Эксперты предупредили о возможных проблемах с денежными переводами

Принятый Госдумой закон, который обязывает банки приостанавливать операции с признаками мошенничества, может вызвать сложности с проведением денежных переводов в России. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на экспертов Центра стратегических разработок (ЦСР).

«Не исключено, что операторы будут отклонять любые неординарные платежи с целью обезопасить себя перед регулятором, что приведет к усложнению для клиентов действий по совершению платежа», — отметили специалисты.

Также, по их мнению, нововведение может удлинить сроки операций, что может привести, например, к просрочкам россиян по кредитам.

Госдума приняла закон о приостановке операций с признаками мошенничества на два дня в июле. Также, согласно закону, кредитные организации должны в полном объеме возвращать клиентам деньги, которые были переведены без их согласия на счета злоумышленников, состоящих в базе Центробанка. Закон должен вступить через год после его официального опубликования. Инициатором нововведений стал ЦБ в 2022 году.

По данным регуятора, в этом году мошенники похитили со счетов россиян 4,5 млрд руб.