Санкции против РФ спровоцировали отток золота из хранилищ западных банков

Блокировка российских резервов западными странами привела к тому, что многие государства планеты предпочли изъять золото из западных банков и перевезти в свои. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад инвестиционной компании Invesco (США).

Исследователи компании опросили руководителей 85 суверенных фондов и 57 центробанков. Им удалось выяснить, что 68% из них занялись репатриацией драгоценного металла либо уже завершили эту процедуру.

Отмечается, что в 2020-м году 50% стран предпочитали хранить золото в западных странах.

«Мы хранили драгметалл в Лондоне, но сейчас в целях безопасности вернули домой», - рассказал на условиям анонимности сотрудник одного из центробанков.

Кроме того, у регуляторов изменилась политика по отношению к доллару: интерес и доверие к нему значительно упали. В частности, 60% респондентов назвали золото более привлекательным.