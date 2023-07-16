Санкции против РФ спровоцировали отток золота из хранилищ западных банков

Банки забирают золото из западных хранилищ на фоне санкций против РФ
Блокировка российских резервов западными странами привела к тому, что многие государства планеты предпочли изъять золото из западных банков и перевезти в свои. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад инвестиционной компании Invesco (США).
Исследователи компании опросили руководителей 85 суверенных фондов и 57 центробанков. Им удалось выяснить, что 68% из них занялись репатриацией драгоценного металла либо уже завершили эту процедуру.
Отмечается, что в 2020-м году 50% стран предпочитали хранить золото в западных странах.
«Мы хранили драгметалл в Лондоне, но сейчас в целях безопасности вернули домой», - рассказал на условиям анонимности сотрудник одного из центробанков.
Кроме того, у регуляторов изменилась политика по отношению к доллару: интерес и доверие к нему значительно упали. В частности, 60% респондентов назвали золото более привлекательным.
По данным агентства, в отчете не указывается, какие страны вывезли золото. По мнению аналитиков, раскрытие сведений об этом создает значительные риски национальной безопасности и финансовой стабильности.