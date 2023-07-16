Цены на бензин в Турции взлетели на 20% за ночь

В Турции в ночь на воскресенье, 16 июля, цены на бензин и дизельное топливо выросли на 20%. Это обусловлено тем, что в начале месяца власти повысили налог на добавленную стоимость, пишет портал Yeni Akit.

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Указ о повышении налогов был опубликован в правительственной газете Resmi Gazete.

На следующий день цена литра бензина выросла с 28,05 лиры (96,77 рубля) до 34,08 лиры (117,5 рублей), дизельного топлива - с 26,32 лиры (90,8 рублей) до 32,04 лиры (110,5 рублей).

В начале года литр бензина стоил 21,14 лиры (72,93 рубля), напомнил автор статьи.

По предварительным данным, турецкие власти увеличили налоги на топливо почти на 200%. Они коснулись всех видов топлива, не только бензина и дизеля.