Цена на нефть Brent опустилась ниже $79 за баррель

В начале недели нефтяные котировки продолжили снижение, начавшееся в пятницу, 14 июля. Стоимость сентябрьского фьючерса эталонного сорта Brent опускалась ниже 79 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

На минимуме цена составляла 78,72 доллара. По состоянию на 10:30 по московскому времени она скорректировалась до 78,95 доллара. Сорт WTI торгуется по 74,5 доллара за баррель.

Нефть дорожала в последнюю неделю на фоне намерения Саудовской Аравии сохранить сокращение добычи на миллион баррелей в сутки в августе, а также обещания России снизить экспорт на 500 тысяч баррелей. Кроме того, эксперты отмечали, что российские компании уже начали сокращать поставки.