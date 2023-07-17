ЦБ сообщил о резком росте инфляционных ожиданий россиян

Центробанк России сообщил, что в будущем году россияне ожидают роста инфляции на 11,1%. Данные приводятся по результатам исследования «инФОМ».

Текущий показатель почти на процент превышает июньский — 10,2%. Несмотря на резкий рост ожиданий от инфляции текущий уровень наблюдаемой инфляции является самым низким за два года — 13,8%. В последний раз более низкий уровень наблюдаемой инфляции — 12,7% — был зафиксирован в марте 2021 года.

Ранее стало известно о росте июньской инфляции в России. Сообщалось, что Банк России ждет дальнейшего ускорения инфляции с июньских 3,25%.

В мае 2023 года Центробанк опубликовал прогноз об ожидаемом возвращении инфляции к целевому уровню — 4% — в 2024 году.

В обзоре регулятора говорится, что годовая инфляция снизилась до 4% в 2017 году, а за период 2017-2021 годов она в среднем составила 4,2%.

ЦБ допускает, что инфляция в России в 2023 году составит 4,5-6,5%, а в дальнейшем будет на уровне 4%.