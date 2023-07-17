Черноморские договоренности фактически прекратили свое действие сегодня, 17 июля. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия вернется к реализации договоренностей, как только российская часть сделки будет выполнена.

Напомним, что зерновая сделка была заключена в июле 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН для предотвращения риска глобального продовольственного кризиса, в частности, в беднейших странах. Она предполагала создание безопасного коридора для вывоза зерна из Украины по Черному морю и снятие санкций на экспорт продовольствия и удобрений из России.

Москва отмечала, что черноморская инициатива превратилась в «сугубо коммерческий вывоз» украинского продовольствия в «сытые» страны. Более 80% из 32,6 миллиона тонн зерновых, вывезенных в рамках сделки, отправили в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов.