По данным биржи на 12:01 мск, цены на пшеницу росли на 3,02%, до $6,82 за бушель (35,2 л). К 12:14 мск фьючерс пшеницы дорожает на 3,37%, достигая $6,84 за бушель. В то же время стоимость фьючерса на кукурузу с поставкой в декабре 2023 года растет на 2,31%, до $5,26 за бушель.