Эксперт рассказал, как изменится курс доллара при повышении ключевой ставки ЦБ

Ключевое финансовое событие в России на этой неделе — это заседание Банка России 21 июля. Эксперты ожидают повышения учетной ставки на 50 или даже 100 базисных пунктов. Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер пояснил, что такое решение ЦБ РФ поможет снизить валютный ажиотаж.

По словам эксперта, после июньско-июльской встряски и падения российской валюты на годовые минимумы сейчас наблюдается консолидация в области 90 рублей за доллар.

Основное событие недели — заседание ЦБ, поэтому и надо исходить от решения регулятора по ставке, уверен эксперт. Зельцер пояснил, что после увеличения ставки стоит ожидать коррекцию доллара в область 85–83,5 рубля, передает РИАМО.