Германия призвала Россию бессрочно продлить зерновую сделку

"Мы, конечно, приняли к сведению заявления Кремля. Мы продолжаем призывать Россию сделать возможным дальнейшее продление зернового соглашения и не переносить конфликт на плечи самых нуждающихся [стран]", - сказала Хофман.

"Мы также делаем ставку на то, что это соглашение впредь не будет ограничено по времени или [не будет] краткосрочным, но мы рассчитываем на то, что в долгосрочной перспективе можно будет экспортировать зерно и удобрения с Украины", - подчеркнула она.