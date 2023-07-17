Турецкая лира обновила исторический минимум

Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник, 17 июля, обновила исторический минимум и впервые преодолела отметку 26,31 лиры за $1. По предварительным данным, на падение курса повлияла ситуация с зерновой сделкой, пишет ТАСС.

Кроме того, по мнению экспертов, на стоимость лиры оказал негативное воздействие и ряд других факторов.

В частности, повышение Центробанком Турции размера ключевой ставки с 8,5% до 15% и обещание регулятора вести более жесткую монетарную политику.