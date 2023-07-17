В ЦБ объяснили возвращение в оборот купюр в пять и десять рублей

Купюры в пять и десять рублей не заменят монеты этого номинала, в обращении останутся и банкноты, и монеты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

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В ЦБ отметили, что банкноты номиналом в пять и десять рублей уже начинают поступать в оборот в Москве и Московской области.

«Обращаем внимание, что речь не идет о замене монет номиналом 5 и 10 рублей банкнотами. И те, и другие будут находиться в обращении», — добавили там.