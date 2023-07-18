Грузия нарастила поставки сжиженного газа из России
Поставки сжиженного газа из России (СПГ) в Грузию с января по июнь выросли на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Союза импортеров нефтепродуктов Грузии пишет ТАСС.
«Импорт сжиженного газа составил 25,24 тыс. тонн, что на 7,64 тыс. тонн, то есть на 43,4%, больше аналогичного показателя прошлого года», - пояснили в союзе.
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При этом 99,6% СПГ, то есть 25,13 тыс. тонн, были поставлены из России. Также Грузия нарастила поставки нефтяного битума. С начала 2023 года объем импорта этой продукции вырос на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего битума было поставлено из России - 46,6%. На втором месте - Ирак (29,1%), тройку лидеров замыкает Турция (21,7%).
Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить экспортировать сжиженный природный газ без привязки к лицензиям на конкретные месторождения. Эксперты отмечают, что страны Европы продолжают закупать СПГ у России, несмотря на заявления Брюсселя о необходимости уйти от использования российских энергоресурсов.