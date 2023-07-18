Грузия нарастила поставки сжиженного газа из России

Поставки сжиженного газа из России (СПГ) в Грузию с января по июнь выросли на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Союза импортеров нефтепродуктов Грузии пишет ТАСС.

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«Импорт сжиженного газа составил 25,24 тыс. тонн, что на 7,64 тыс. тонн, то есть на 43,4%, больше аналогичного показателя прошлого года», - пояснили в союзе.

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При этом 99,6% СПГ, то есть 25,13 тыс. тонн, были поставлены из России. Также Грузия нарастила поставки нефтяного битума. С начала 2023 года объем импорта этой продукции вырос на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего битума было поставлено из России - 46,6%. На втором месте - Ирак (29,1%), тройку лидеров замыкает Турция (21,7%).