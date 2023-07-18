Турецкая лира рухнула до исторического минимума
Курс турецкой лиры упал к американской валюте до рекордно низкой отметки. Он впервые преодолел уровень в 27 лир за доллар, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
По состоянию на 12.04 мск курс доллара к турецкой лире рос до 27,0075 лиры за доллар. Последние торги закрылись на уровне 26,3486.
Подобные изменения наблюдаются в связи с тем, что в четверг, 20 июля, в Турции обнародуют решение по ключевой ставке.
В прошлом месяце регулятор страны анонсировал постепенное ужесточение денежно-кредитной политики до существенного улучшения прогноза по инфляции. Центробанк страны 22 июня поднял ключевую ставку с 8,5% до 15%. Курс лиры, в свою очередь, обвалился до исторического минимума к доллару – он достиг отметки в 26 лир за доллар.
Ранее газета Hürriyet сообщила, что Центральный банк Турции в четверг, вероятно, объявит о росте учетной ставки до 16,5-17 процентов. Издание отметило, что регулятор не хочет ставить в затруднительное положение бизнес-сферу.