Турецкая лира рухнула до исторического минимума

Курс турецкой лиры упал к американской валюте до рекордно низкой отметки. Он впервые преодолел уровень в 27 лир за доллар, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 12.04 мск курс доллара к турецкой лире рос до 27,0075 лиры за доллар. Последние торги закрылись на уровне 26,3486.

Подобные изменения наблюдаются в связи с тем, что в четверг, 20 июля, в Турции обнародуют решение по ключевой ставке.

В прошлом месяце регулятор страны анонсировал постепенное ужесточение денежно-кредитной политики до существенного улучшения прогноза по инфляции. Центробанк страны 22 июня поднял ключевую ставку с 8,5% до 15%. Курс лиры, в свою очередь, обвалился до исторического минимума к доллару – он достиг отметки в 26 лир за доллар.