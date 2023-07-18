Bloomberg назвал лучшую валюту в мире

Доллар Зимбабве стал лучшей валютой в мире
Доллар Зимбабве за последний месяц укрепился по отношению к американскому доллару на 41,8%, что сделало ее лучшей валютой в мире по росту курса. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, таких результатов зимбабвийскому доллару помог добиться обвал курса, который наблюдали в стране с начала 2023 года. В какой-то момент он упал до десяти тысяч долларов Зимбабве за один доллар США на черном рынке. В результате власти государства решили провести либерализацию валютного рынка и внести налоговые изменения.
Данные меры и привели к тому, что в июле приобрести американский доллар стало возможно за 4876 долларов Зимбабве. При этом такой курс считается слишком хорошим, поскольку реальная стоимость доллара оценивается в пять тысяч долларов.
Отмечается, что высокая волатильность нацвалюты вынудила местные предприятия попросить отсрочки с целью продажи товаров по старому курсу хотя бы в течение нескольких месяцев. Однако правительство отказалось согласовать двойной курс. Также за последний месяц значительный рост показали валюта Сьера-Леоне — леоне (плюс 13,3%) и албанский лек (плюс 9,5%).