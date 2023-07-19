Доллару предсказали падение до трехлетнего минимума

Доллар может упасть до трехлетнего минимума из-за возможного снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Такое развитие событий предсказал аналитик банка Societe Generale Кит Джакс, его цитирует Markets Insider.

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По словам аналитика, проблемы американской валюты, возможно, еще далеки от завершения. С конца 2022 года доллар по отношению к корзине из шести основных валют (евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) упал на 13 процентов. К ослаблению валюты привело замедление инфляции в США, из-за чего возникают опасения, что ФРС вскоре может прекратить повышать ключевую ставки или даже начать ее снижать.

Снижение процентных ставок делает валюту менее привлекательной для международных инвесторов, которые стремятся к более высокой доходности. Если не случится неожиданный рост американской экономики или «дальнейшее разочарование» в экономике Европы, индекс доллара приблизится к минимумам конца 2020 года, заявил Джакс.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предупредил, что рубль в ближайшее время может продолжить слабеть к доллару. По его словам, следующим уровнем сопротивления является курс в 95 рублей.