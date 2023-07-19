Эксперты предупредили о росте цен на кофе по всему миру

Из-за жары количество регионов, пригодных для выращивания кофе, к 2050 году сократится на 50 процентов и напиток подорожает по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Росконгресса» и Института изучения мировых рынков.

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Эксперты пришли к выводу, что как минимум 60 процентов дикорастущих видов кофе находятся под угрозой исчезновения из за роста температур в Эфиопии и других странах Восточной Африки.

Авторы отметили, что в 2022 году в Гватемале, одном из центров производства кофе, жара и отсутствие дождей почти уничтожили урожай кофе. В итоге стоимость напитка в кофейнях выросла на 40 процентов в большинстве регионов, где кофе популярен.

Ученые сослались на данные Всемирной метеорологической организации ООН, из которых следует, что влияние климатического явления Эль-Ниньо, сопровождающегося ростом температур, лесными пожарами, низким уровнем производства в сельском хозяйстве и рыболовстве, наводнениями, ураганами и эпидемиями, будет сохраняться третий год подряд и в некоторых регионах оно станет рекордным за всю историю наблюдений. В итоге вырастут цены на многие продукты питания. К примеру, в июне фьючерсы на рис достигли почти 15-летнего пика.

Ранее стало известно, что Индия, крупнейший в мире поставщик риса, рассматривает вопрос о запрете экспорта всех сортов зерновой культуры, за исключением басмати.