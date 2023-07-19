Биржевые цены на бензин обновили исторические максимумы

Биржевые цены на бензин на торгах 19 июля снова обновили исторические максимумы. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Топливо марки АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России на момент написания материала выросло в цене на 1,89 процента и достигло отметки 62 685 рублей за тонну. Бензин АИ-95 подорожал на 1,32 процента по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня и торгуется по 68 141 рублю за тонну. Обе марки топлива обновили ценовые рекорды на десятой торговой сессии подряд.

Также заметно подорожали дизельное топливо (плюс 2,06 процента, до 55,37 тысячи рублей за тонну) и мазут (плюс 0,86 процента, до 21,857 тысячи рублей). Растут в цене и авиакеросин и углеводородные газы (СУГи) — на 1,57 и 2,23 процента соответственно.