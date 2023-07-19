Цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 на бирже снова выросли

По итогам торгов в среду, 19 июля, биржевая стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» в европейской части России снова продемонстрировала рекордно высокие уровни. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин Аи-92 подорожал за день на 1,84%. Цена преодолела отметку в 62 тыс. рублей за тонну, до 62,653 тыс. рублей за тонну.

В предыдущий раз максимальный уровень был зафиксирован во вторник. Тогда Аи-92 поднялся в цене до 61,522 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-95 поднялась на 1,32%, до 68,141 тыс. рублей за тонну. Так, цена обновила максимум, который наблюдался 15 июня. В тот день цена достигла 67,385 тыс. рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива показала рост на 2,06%, до 55,37 тыс. рублей за тонну, топочного мазута – на 0,84%, до 21,851 тыс. рублей за тонну. Скорректировалась и стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) – она поднялась на 1,57%, до 65,346 тыс. рублей за тонну.