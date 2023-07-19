В подорожании газа увидели риски для промышленности Европы

Если топливо будет дорогим, себестоимость производства вырастет, и европейские товары станут неконкурентоспособны на глобальном рынке по сравнению с продукцией из США, выпущенной при более низких ценах на газ. Из-за этого промышленный сектор региона просел даже в условиях теплой зимы 2022-2023 годов, когда потребление топлива сократилось на 60 миллиардов кубометров.

«В прошлом году зима была сверхтеплая. Во многих странах Европы температура не опускалась ниже нуля за всю зиму. <...> Газа потратили очень мало, его осталось много в подземных хранилищах, поэтому нет ажиотажного спроса на газ и цены довольно низкие», — добавил Юшков.

Последняя часть отопительного сезона будет самой сложной — объемы газа в хранилищах уменьшаются, и выкачивать топливо становится сложнее из-за низкого давления. Поэтому самое страшное для Европы — февральские и мартовские морозы, из-за которых резко увеличивается объем потребления, возникает дефицит, а цены растут, добавил эксперт. При этом ситуация в регионе будет зависеть от погоды в Азии — местные рынки будут оттягивать на себя СПГ, и на фоне ужесточающийся конкуренции за ограниченные объемы поставок стоимость топлива будет также расти.