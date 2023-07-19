Набиуллина назвала сроки массового внедрения цифрового рубля

Раскрыты сроки массового внедрения цифрового рубля

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Массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года. Об этом на совещании с президентом России заявила глава Банка РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, на данном момент требуется провести тестирование цифрового рубля, особенно в базовых операциях. В 2024 году планируется начать их расширение до NFC, переводов между юридическими лицами и смарт-контрактов.

«Это пилотирование нам очень нужно, чтобы провести настройку всей системы, проверить ее бесперебойность. Только тогда, когда мы убедимся, что все гладко работает, примем решение о дополнительном масштабировании цифрового рубля», — отметила Набиуллина.