Импорт Японии зерновых из России вырос на 509,7%

Согласно данным торговой статистики министерства финансов Японии, импорт зерновых из России за первые полгода 2023 года вырос на 509,7 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако импорт овощей уменьшился на 56,7 процента, фруктов — на 96,8 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 23,4 процента. Об этом пишет РИА Новости.

В июне 2023 года импорт зерновых из России вырос на 445,2 процента по сравнению с июнем 2022 года. В то же время, импорт овощей сократился на 78,1 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 14,2 процента. Статистика также показывает, что в июне текущего года Япония не импортировала фрукты из России. В июне сообщалось, что Токио в мае 2023 года нарастил импорт зерновых из России на 2 098,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.