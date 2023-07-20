США могут оказаться в заложниках у Саудовской Аравии

Саудовская Аравия ставит США в заложники экспортеров сырья, чтобы защититься от рисков падения цен на нефть. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.

Арабская страна перешла к более рискованным инвестициям, чтобы обеспечить более высокую доходность инвестиций и нивелировать денежные последствия дешевой нефти. Если раньше Королевство вкладывало доходы от нефти в надежные активы (госдолг США и наличность), то теперь увеличилась доля рискованных вложений (акции зарубежных компаний).

По прогнозам Bloomberg Economics, если Саудовская Аравия изменит свою практику, это может вызвать рост рыночных процентных ставок в США, что в свою очередь приведет к удорожанию выплат по государственному долгу и, возможно, в последствии к финансовому кризису во всем мире.