США могут оказаться в заложниках у Саудовской Аравии
Саудовская Аравия ставит США в заложники экспортеров сырья, чтобы защититься от рисков падения цен на нефть. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.
Арабская страна перешла к более рискованным инвестициям, чтобы обеспечить более высокую доходность инвестиций и нивелировать денежные последствия дешевой нефти. Если раньше Королевство вкладывало доходы от нефти в надежные активы (госдолг США и наличность), то теперь увеличилась доля рискованных вложений (акции зарубежных компаний).
По прогнозам Bloomberg Economics, если Саудовская Аравия изменит свою практику, это может вызвать рост рыночных процентных ставок в США, что в свою очередь приведет к удорожанию выплат по государственному долгу и, возможно, в последствии к финансовому кризису во всем мире.
Ранее JODI подтвердил, что Саудовская Аравия сократила добычу и экспорт нефти в мае. Добыча снизилась до 9,9 млн баррелей в сутки, а экспорт черного золота оказался самым низким за последние 3 года - 6,9 млн баррелей в сутки.