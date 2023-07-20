Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже обновила рекорды

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены на бензин марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» в европейской части России вновь достигли исторических максимумов. Об этом пишет ТАСС.

Цена на бензин Аи-92 выросла на 1,84% за сутки и впервые превысила отметку в 62 тыс. руб. за 1 тонну, достигнутую 18 июля. Бензин Аи-95 также подорожал на 1,32% до 67,385 тыс. руб., обновив свой рекорд, зафиксированный 15 июня.

Цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,06% до 55,37 тыс. руб., а на топочный мазут – на 0,84% до 21,851 тыс. руб. Стоимость авиакеросина увеличилась на 1,57% до 65,346 тыс. руб., а цена на сжиженные углеводородные газы, наоборот, стала меньше на 1,8% и достигла до 21,726 тыс. руб.