Ещё одна страна запретила криптовалюты

Финансовый регулятор Кувейта Capital Markets Authority (CMA) выпустил циркуляр, полностью запрещающий не только использование криптовалют, но и любых других цифровых активов.

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Законодательно запрещается майнинг, инвестиции в любую криптовалюту, её хранение и использование как платёжного средства. Кроме того, запрещено лицензирование таких компаний.