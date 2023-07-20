$91.20+0.51102.44+0.42

Ещё одна страна запретила криптовалюты

Финансовый регулятор Кувейта Capital Markets Authority (CMA) выпустил циркуляр, полностью запрещающий не только использование криптовалют, но и любых других цифровых активов.

Ещё одна страна запретила криптовалюты
© Ferra.ru

Законодательно запрещается майнинг, инвестиции в любую криптовалюту, её хранение и использование как платёжного средства. Кроме того, запрещено лицензирование таких компаний.

Любое нарушение этих правил будет приравнено к спонсированию терроризма и отмыванию денег.