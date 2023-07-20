В Индии ввели запрет на экспорт большинства сортов белого риса

Главное управление внешней торговли Индии сообщает, что в стране был введён запрет на экспорт большей части сортов белого риса. Об этом пишет РИА «Новости».

Запрет не затронет экспорт риса басмати.

«Экспортная политика в отношении белого риса, отличного от басмати <...> изменена с свободной на запрещенную», – сообщили в индийском ведомстве.

Отмечается, что запрет также не затронет некоторые партии риса, если были соблюдены определённые условия. Например, будет разрешён экспорт тех партий, которые были погружены на корабли до принятия запрета.