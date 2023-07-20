В Индии ввели запрет на экспорт большинства сортов белого риса
Главное управление внешней торговли Индии сообщает, что в стране был введён запрет на экспорт большей части сортов белого риса. Об этом пишет РИА «Новости».
Запрет не затронет экспорт риса басмати.
«Экспортная политика в отношении белого риса, отличного от басмати <...> изменена с свободной на запрещенную», – сообщили в индийском ведомстве.
Отмечается, что запрет также не затронет некоторые партии риса, если были соблюдены определённые условия. Например, будет разрешён экспорт тех партий, которые были погружены на корабли до принятия запрета.
Напомним, что информация о введении такого запрета появилась в СМИ 13 июля. В качестве причины введения запрета тогда назывался рост внутренних цен, который произошёл из-за гибели значительной части урожая.