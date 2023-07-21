Спрогнозировано подорожание нефти до $90 за баррель

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев спрогнозировал подорожание нефти до $90 за баррель в ближайшее время. В беседе с «Известиями» он заявил, что в течение года цены на данное сырье упали более чем на 25%.

По словам эксперта, с учетом высокой волатильности цен на нефть можно предположить, что ее стоимость начнет восстанавливаться. Выйти на уровень $90 за баррель нефть может уже в августе, уточнил собеседник.

Он подчеркнул, что ситуация будет вызвана ограничением поставок странами ОПЕК+ и ростом спроса на сырье в Азии.

По словам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, среди дополнительных факторов повышения котировок - планы КНР активизировать экономический рост и ожидание того, что июльское повышение ставки ФРС США станет последним в этом году в связи со снижением инфляции.