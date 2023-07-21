Новак рассказал, когда стабилизируются цены на бензин

Работа по ценам на бензин ведется, в основном — по бирже, ситуация стабилизируется после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом 21 июля рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ, сообщает РИА Новости.

«Сейчас должны выйти заводы с ремонтов, соответственно, объёмы поступления на биржу увеличатся, ситуация стабилизируется», — отметил Новак.



«По дизелю у нас особых проблем нет и с объёмами, и ценами. Год к году рост даже на биржах 5-7%. На автомобильных заправочных станциях (АЗС) ситуация и с бензином, и с дизельным топливом на уровне инфляции… Мы в основном сейчас работаем именно по бирже, чтобы там ситуация стабилизировалась», — добавил он.

Новак также рассказал, что квотирование экспорта нефтепродуктов из-за роста цен на бензин рассматривается, однако есть и другие предложения, которые обсуждаются и будут озвучены.

«Надо взвесить все за и против», — заявил политик.

При этом, как уточнил Новак, заградительная пошлина не рассматривается, так как несет «системный риск». По его словам, соответствующий вопрос обсуждался на совещании, вскоре будут озвучены предложения.