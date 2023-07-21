Новак рассказал, когда стабилизируются цены на бензин
Работа по ценам на бензин ведется, в основном — по бирже, ситуация стабилизируется после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом 21 июля рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.
Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ, сообщает РИА Новости.
«Сейчас должны выйти заводы с ремонтов, соответственно, объёмы поступления на биржу увеличатся, ситуация стабилизируется», — отметил Новак.
«По дизелю у нас особых проблем нет и с объёмами, и ценами. Год к году рост даже на биржах 5-7%. На автомобильных заправочных станциях (АЗС) ситуация и с бензином, и с дизельным топливом на уровне инфляции… Мы в основном сейчас работаем именно по бирже, чтобы там ситуация стабилизировалась», — добавил он.
Новак также рассказал, что квотирование экспорта нефтепродуктов из-за роста цен на бензин рассматривается, однако есть и другие предложения, которые обсуждаются и будут озвучены.
«Надо взвесить все за и против», — заявил политик.
При этом, как уточнил Новак, заградительная пошлина не рассматривается, так как несет «системный риск». По его словам, соответствующий вопрос обсуждался на совещании, вскоре будут озвучены предложения.
По итогам торгов в среду биржевая стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» в европейской части России вновь обновила исторические максимумы. Цена бензина АИ-92 выросла за день на 1,84% и впервые поднялась до 62,653 тысячи рублей за тонну, бензин АИ-95, в свою очередь, подорожал на 1,32%, до 68,141 тысячи рублей за тонну. 12 июля биржевая цена бензина марки «Регулятор-92» побила пятый рекорд подряд, его стоимость поднялась выше 60 тысяч рублей за тонну.