Рубль отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку

Курс рубля в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу укрепился на решении Банка России повысить ключевую ставку до уровня 8,5% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, до публикации решения регулятора курс доллара снижался на 0,13%, до 90,11 рубля, евро - на 0,23%, до 100,28 рубля. Курс юаня к рублю находился на уровне 12,542 рубля (-0,26%), свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

После публикации ЦБ доллар, согласно данным на 13:32 мск, находился на отметке 90,15 рубля (-0,09%), евро торговался на уровне 100,34 рубля (-0,16%). Юань находился на отметке 12,548 рубля (-0,21%).

К 13:45 мск курс доллара на Московской бирже немного ускорил снижение и находился на отметке 90 рублей (-0,42%), евро снижался на 0,48%, до 100,13 рубля. В то же время юань терял 0,47%, опускаясь до отметки 12,533 рубля.