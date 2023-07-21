Набиуллина рассказала о процессе внедрения цифрового рубля

Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается, это абсолютно добровольная, дополнительная возможность для людей. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает «РИА Новости».

У нее попросили высказать мнение относительно скепсиса населения по поводу внедрения цифрового рубля. Набиуллина ответила, что ЦБ видит реакцию и «некий скепсис», но он присутствует при любых инновациях на финансовом рынке.

«Что нужно делать? Больше разъяснять. Никто никого насильно загонять в цифровой рубль не собирается. Это абсолютно добровольное использование, дополнительные возможности для людей — хотят пользуются, хотят — нет», — добавила она на пресс-конференции.

При этом Набиуллина признала, что в ЦБ «действительно рассчитывают, что цифровой рубль будет удобнее и дешевле и для людей, и для бизнеса» и они «начнут пользоваться новой возможностью».