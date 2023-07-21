$90.38-0.47100.66-1.18

Эксперты заявили об укреплении рубля на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков не ожидают, что российский рынок акций покажет существенные изменения на грядущей неделе, от рубля ждут небольшого укрепления. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

Эксперты анонсировали укрепление рубля на следующей неделе
© Вечерняя Москва

В соответствии с прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю не покажет существенных изменений и завершит ее на уровне 2920 пунктов.

Цена на нефть вырастет до 81,18 доллара за баррель. При этом курс евро к доллару не изменится и останется на уровне 1,11 доллара за евро, оценивают эксперты.

Курс доллара снизится на 1,14 рубля, до 89,78 рубля, евро — на 1,2 рубля, до 100 рублей ровно, курс юаня упадет на 10 копеек, до 12,52 рубля.

Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 8,5 процента. Такое решение приняли из-за динамики внутреннего спроса и произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля.

Экономист Николай Кульбака в беседе с «Вечерней Москвой» спрогнозировал, каким может быть валютный курс через месяц и какие факторы будут влиять на него в дальнейшем.