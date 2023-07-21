Эксперты анонсировали укрепление рубля на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков не ожидают, что российский рынок акций покажет существенные изменения на грядущей неделе, от рубля ждут небольшого укрепления. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю не покажет существенных изменений и завершит ее на уровне 2920 пунктов.

Цена на нефть вырастет до 81,18 доллара за баррель. При этом курс евро к доллару не изменится и останется на уровне 1,11 доллара за евро, оценивают эксперты.

Курс доллара снизится на 1,14 рубля, до 89,78 рубля, евро — на 1,2 рубля, до 100 рублей ровно, курс юаня упадет на 10 копеек, до 12,52 рубля.

Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 8,5 процента. Такое решение приняли из-за динамики внутреннего спроса и произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля.