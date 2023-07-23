Эксперт анонсировал в августе укрепление рубля к доллару и евро

Курсы доллара и евро в современной России являются одними из самых значимых показателей для оценки инвестиционной привлекательности и финансовой стабильности нашей страны.

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Какое движение этих валют по отношению к рублю мы увидим в августе, "Российской газете" рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский:

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- В августе 2023 года прогнозируются некоторые изменения курсовой стоимости рубля, которые явно затронут интересы инвесторов.

Кроме того, внешние факторы - цена на нефть и санкции, продолжают оказывать существенное влияние на биржевые котировки нашей валюты. Именно поэтому при прогнозировании курс рубля на следующий месяц, необходимо учитывать не только внутренние факторы, но и мировые экономические тенденции.

Общий прогноз по курсу рубля на последний месяц лета: рубль будет укрепляться по отношению к доллару и евро.

Основная причина этого прогноза - улучшение политической и экономической ситуации в нашей стране.

В августе ожидается улучшение макроэкономической ситуации в России, что позитивно отразится на курсе рубля. Важнейшим фактором укрепления национальной валюты является проводимая денежно-кредитная политика Центрального Банка России.

На днях ЦБ поднял учетную ставку с 7,5% до 8,5% годовых. Это значит повышение привлекательности инвестиций в рублях, а, следовательно, возросшие объемы биржевых покупок приведут к дальнейшему укреплению котировок.

Кроме того, влияние на курс доллара и евро продолжает оказывать проводимая ведущими центробанками мира денежно-кредитная политика по повышению учетных ставок в своих странах.

Ставки продолжают расти, а это увеличивает стоимость заимствований и снижает спрос на доллар и евро на мировых биржах.

Также не следует забывать при прогнозировании курса рубля про цену на нефть. В августе 2023 года ожидается рост цен на нефть на мировом рынке, так как Саудовская Аравия и Россия анонсировали снижение добычи, а снижение предложения при неизменном спросе положительно отразится на экономике России и на курсе рубля, так как высокая цена на нефть увеличивает поступления валютной выручки экспортеров в страну и способствует укреплению национальной валюты.

Дестабилизирующим фактором биржевого курса рубля являются политические события, макроэкономическая ситуация в мире и изменения в торгово-экономических отношениях между странами.

В этом случае курсы доллара и евро будут нестабильными и волатильными, то есть подвержены резким колебаниям как в одну, так и в другую сторону.