В России оказалась самая низкая продовольственная инфляция в Европе

В России продовольственная инфляция в июне составила 0,08% в годовом выражении, что стало самым низким показателем среди всех стран Европы, сообщает РИА Новости.

Весной в РФ регистрировалась годовая дефляция на продукты питания и безалкогольные напитки: впервые с 2018 года ее зафиксировали в апреле, в мае она достигла 1,12%, что стало рекордом.

Самый высокий уровень продовольственной инфляции наблюдался в Венгрии, где впервые за 10 месяцев этот показатель опустился ниже 30% и составил 29,3%. Годовые темпы роста цен выше 20% остались в Сербии - 22,1%. Также в списке были Эстония (19,5%), Словакия (18,9%) и Румыния (17,9%). Темпы роста цен в годовом выражении ниже 10% в июне фиксировались (кроме России) в Белоруссии (3,6%), Швейцарии (5,1%), Португалии (8,6%), Дании (8,8%) и Финляндии (9,2%).

В большинстве стран Европы в начале лета инфляция замедлилась, больше всего в Венгрии — на 4,7 процентного пункта, Литве (на 3,8), на Украине (на 3,6), в Латвии (на 3,5) и Словакии (на 2,8 п.п.).