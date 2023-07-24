СМИ указали на рост доллара и евро к турецкой лире
Доллар и евро укрепились к турецкой национальной валюте на фоне того, что Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) должны озвучить решение по ключевой ставке. Об этом сообщает экономическое издание Dünya, передает агентство «Прайм».
К 9:23 мск курс американской валюты к турецкой лире вырос на 0,14%, до 26,9471 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия (26,91 лиры). Курс европейской валюты к лире увеличивается на 0,1%, до 30,0072 лиры за евро с уровня прошлого закрытия в 29,9761 лиры.
Также издание подчеркивает, что на этой неделе ЦБ Турции представит второй в этом году отчет по инфляции.
Центральный банк Турции на прошлой неделе в связи с падением лиры и повышением стоимости энергоносителей повысил ключевую ставку с 15% до 17,5%.
По мнению газеты, в стране поднимут учетные ставки на 25 базисных пунктов.
С середины мая 2023 года курс доллара повысился к рублю более 14 рублей в абсолютном выражении, по итогам торговой сессии 21 июля американская валюта на Московской бирже стоила 90,92 рубля.